Parma, Gagliolo convocato dalla Svezia: l’incredibile storia del difensore, l’idea del ritiro e la rinascita

Sarà stata una sorpresa anche per il diretto interessato. Riccardo Gagliolo ha appreso oggi di essere stato convocato dalla nazionale svedese. Il difensore del Parma ha origini scandinave da parte della madre e dal 2015 possiede anche il passaporto svedese. Cosa che non è sfuggita al selezionatore Jan Andersson, che lo ha chiamato per le gare contro Malta e Spagna, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020.

Difensore centrale mancino, che può essere impiegato anche da terzino, Gagliolo ha iniziato a giocare in Eccellenza. Dopo un paio di esperienze negative voleva smettere col calcio. A convincerlo a desistere fu l’allora ds del Carpi Giuntoli. Gagliolo inizia la sua scalata con la squadra emiliana. Dalla C alla A. Oggi Gagliolo gioca al Parma e potrà coronare il suo sogno, quello di giocare con la maglia della nazionale svedese, quella di mamma Eva.