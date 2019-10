Partita tra le due Coree: spalti vuoti e niente giornalisti stranieri

Un clima spettrale quello in cui si è disputata la gara tra Corea del Nord e Corea del Sud, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022, allo stadio Kim Il Sung di Pyongyang. Il match del gruppo H delle qualificazioni asiatiche è terminato 0-0, ma a far notizia è stata la mancanza di spettatori e di giornalisti stranieri o sudcoreani. La Corea del Nord non ha autorizzato il viaggio dei tifosi ospiti. Seoul – secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Yonhap – sperava di poter inviare a Pyongyang un gran numero di supporter. Ma da Pyongyang è arrivato un secco “no”, non solo per i tifosi, ma anche per i giornalisti, sia pure di paesi terzi. Non è in realtà chiaro – secondo la Yonhap – il motivo per il quale non vi siano stati spettatori neanche da parte nordcoreana. Ci si attendeva almeno 40mila spettatori. La partita di oggi è stata la prima in 29 anni tra le due rappresentative nazionali maschili.