Pescara, club deferito: nel mirino l’operazione Machin con il Parma

Brutte notizie per il Pescara nelle ultime ore, il club è stato infatti deferito a poche ore dalla gara di campionato contro l’Ascoli, nel dettaglio nel mirino è finita la cessione del centrocampista Machin al Parma, provvedimento nei confronti del Pescara, del Presidente Sebastiani e dello stesso calciatore che il club ducale ha girato in prestito al Delfino nella sessione di mercato della scorsa estate. Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Pietro Falconio, soggetto che svolge l’attività nell’interesse della società, Daniele Sebastiani, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Delfino Pescara 1936, Josè Machin De Combo, all’epoca dei fatti calciatore del Pescara e la stessa società Delfino Pescara 1936 a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti per la condotta del suo legale rappresentante.