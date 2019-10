Difficile, se non impossibile vedere alcune cose a certi livelli. Ma scendendo nelle categorie dilettantistiche sono tanti gli episodi curiosi. Uno di questi è successo in Veneto, in seconda categoria Nella partita tra Ponte San Nicolò e Nuovo San Pietro, il direttore di gara si è accorto che una porta era più bassa dell’altra di ben 14 cm. E allora, come fare? Niente problemi, ma soluzione. Semplici e geniali allo stesso tempo. Come riferisce la pagina Facebook “Calcio nebbia e Tavernello” si scava una trincea: “Storie fantastiche ci giungono dal girone L di Seconda categoria, dove ieri si è giocato Ponte San Nicolò-Nuovo San Pietro. Qualcuno prima dell’inizio si accorge che una porta è più bassa di 14 cm rispetto alla misura regolamentare. Che fare? Dopo una telefonata tra il magazziniere del campo e il Mit di Chicago, si decide di ovviare al problema scavando na busa lungo la linea di porta. Portieri in trincea e tutto tremendamente bello”. Si dice spesso che in campo c’è stata battaglia, in questo caso la definizione calza a pennello.