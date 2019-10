Probabili formazioni Atalanta-Lecce: mini-turnover per Gasperini, attaccanti contati per Liverani

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LECCE – L’Atalanta, dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, riparte dalla Serie A. Avversario della settima giornata è il Lecce di Liverani, reduce dalla sconfitta di misura contro la Roma. I salentini hanno dimostrato di essere molto temibili in trasferta. Vittorie a Torino e Ferrara, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inter. Gasperini attuerà un leggero turnover. Torna Gosens, riposano Gomez e Ilicic. Davanti, insieme a Duvan Zapata, ci sarà Muriel, ex della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LECCE

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.