Probabili formazioni Atalanta-Shakhtar Donetsk: dubbio Gomez per Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK – Torna la Champions League. La prima delle italiane a scendere in campo sarà l’Atalanta. La squadra di Gasperini fa il suo esordio a San Siro. Dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Dinamo Zagabria, quella contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk è già una partita fondamentale. La squadra di Castro è stata sconfitta in patria dal Manchester City e avrà voglia di riscatto. L’Atalanta non può sbagliare, contando anche sul fatto che il Manchester City dovrebbe battere la Dinamo Zagabria abbastanza agevolmente. Qualche dubbio per Gian Piero Gasperini. Il più grande dilemma, che verrà sciolto solo a poche ore dal fischio d’inizio riguarda il “Papu” Gomez. L’argentino, migliore in campo contro il Sassuolo, è alle prese con un problema muscolare. Proverà a recuperare fino all’ultimo per non mancare un appuntamento così importante. In caso di forfait è pronto l’ucraino Malinovskyi, ex della gara.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Castagne (Hateboer), De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (Malinovskyi); Ilicic, Zapata.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kyvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Taison, Solomon; Moraes.