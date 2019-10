Probabili formazioni Genk-Napoli: attacco inedito per Ancelotti

PROBABILI FORMAZIONI GENK-NAPOLI – Torna l’impegno europeo anche per il Napoli. Avversario della seconda giornata della fase a gironi di Champions League è il Genk. La squadra di Ancelotti arriva carica dopo la vittoria in campionato contro il Brescia. I partenopei sono favoriti per passare il turno da prima del girone dopo la vittoria all’esordio contro i campioni in carica del Liverpool. Dall’altra parte la squadra belga, reduce dal deludente pareggio in campionato, frutto della rimonta subita sul campo del St Truiden (da 1-3 a 3-3 nel finale). Il Genk è già all’ultima spiaggia, avendo perso rovinosamente all’esordio sul campo del Salisburgo per 6-2. Ancelotti farà ruotare qualche uomo dei suoi. Inedita coppia d’attacco Milik-Lozano, tornano Insigne e Koulibaly.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENK-NAPOLI

Genk (4-3-3): Coucke; Uronen, Lucumi, Dewaest, Maehle; Hynen, Hrosovsky, Berge; Bongonda, Samatta, Ndongala.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano.