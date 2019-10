Probabili formazioni Genoa-Milan: torna Biglia, sorpresa Saponara

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN – Delicatissimo scontro di scena al Luigi Ferraris. Genoa e Milan, reduci da un momento negativo cercano di risollevarsi. Partita decisiva anche per i due allenatori: Andreazzoli e Giampaolo si giocano la panchina, chi perde viene esonerato. I rossoneri dovranno rinunciare allo squalificato Musacchio, esordio da titolare per Duarte. Bocciatura per Bennacer e ritorno da regista di Biglia. Nel tridente offensivo, spazio ancora a Leao, assieme a Piatek e Suso. Andreazzoli sta pensando di dare fiducia a Saponara, che potrebbe agire da mezzala offensiva. Conferme per Radovanovic e Schone. In avanti toccherà ancora a Kouamé e Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Saponara, Pajac; Pinamonti, Kouamé.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek.