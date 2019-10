Probabili formazioni Italia-Grecia, l’11 per chiudere i conti: squadra ricca di qualità e fantasia con Bernardeschi mezzala

Probabili formazioni Italia-Grecia – Ultimo sforzo per l’Italia che può contare sulla ghiotta chance di staccare il pass con largo anticipo per Euro 2020, un girone ben condotto dagli azzurri e che adesso può trovare epilogo positivo nella sfida all’Olimpico contro la Grecia. Il Ct Roberto Mancini ha fatto un lavoro eccezionale, arrivato tra mille dubbi ha convinto anche i più scettici, l’Italia ha giocato un ottimo calcio, sono stati conquistati anche risultati importanti, sei vittorie consecutive sono un risultato da sottolineare. Adesso l’ultimo sforzo nella partita di sabato sera contro la Grecia per raggiungere un traguardo fondamentale e con largo anticipo, Mancini ha le idee chiare e ha già deciso la formazione.

Le scelte di Mancini

Roberto Mancini ha sempre dimostrato di avere le idee chiare, in porta l’estremo difensore del Milan Donnarumma, sugli esterni ci saranno D’Ambrosio e Spinazzola, la coppia centrale sarà formata da Bonucci e Acerbi con il calciatore della Lazio che sembra aver superato nelle gerarchie Romagnoli. A centrocampo la sorpresa può essere considerata la presenza di Bernardeschi nel ruolo di mezzala, completeranno il reparto Jorginho e Verratti per un centrocampo di grande qualità. Così come in attacco, la prima punta sarà Ciro Immobile, il biancoceleste può risultare l’uomo in più dopo essersi sbloccato, ai lati Insigne e Chiesa, in particolar modo dovrà dimostrare molto il calciatore del Napoli reduce da prestazioni non entusiasmanti con gli azzurri.

Probabili formazioni Italia-Grecia

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.