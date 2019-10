Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen: tornano Higuain e Alex Sandro, out Dybala

Probabili formazioni Juventus-Bayer Leverkusen – Una grande prestazione ma tanto rammarico. Questo quanto emerso da parte della Vecchia Signora dopo la sfida tra Atletico Madrid e Juventus . Una rimonta subita a causa dei soliti problemi nei calci piazzati, già percepiti in campionato contro il Napoli, ma ‘cancellati’ nelle ultime due prestazioni (Brescia e Spal). Adesso è di nuovo Champions, i bianconeri ospitano questa sera il Bayer Leverkusen. Si sta pian piano svuotando l’infermeria e Maurizio Sarri può far rifiatare qualche elemento. In porta torna Szczesny, in difesa Alex Sandro riprenderà il suo posto sulla fascia con Cuadrado dall’altra parte e Bonucci e De Ligt al centro. Matuidi di nuovo nel suo ruolo naturale, mentre davanti a rifiatare sarà Dybala, con Higuain al fianco di Ronaldo e Ramsey a supportarli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, S. Bender, Wendell; L. Bender, Aranguiz, Baumgartlinger, Volland; Havertz, Amiri; Alario.