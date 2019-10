Probabili formazioni Lazio-Rennes: gioca Vavro, out Correa

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-RENNES – Torna in campo l’Europa League. Si gioca la seconda giornata della fase a gironi. La Lazio deve riscattare subito la sconfitta contro il Cluj. La squadra di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento contro i francesi del Rennes dopo la convincente vittoria contro il Genoa. All’Olimpico arriva la squadra di Julien Stephan, reduce dall’ottimo pareggio in casa del Marsiglia. Pari anche all’esordio in Europa per i francesi, che hanno impattato in casa contro il Celtic. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Correa ed attuerà qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Genoa in campionato. Le probabili formazioni della gara.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-RENNES

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile.

RENNES (4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnon, Da Silva, Morel; Bourigeuad, Grenier, Martin, Tait; Raphinha, Niang.