Probabili formazioni Liechtenstein-Italia, Mancini prova la squadra del futuro: spazio a chi ha giocato meno

Probabili formazioni Liechtenstein-Italia – Si torna subito in campo per le qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini ha intenzione di continuare a stupire, gli azzurri hanno conquistato una qualificazione storica ai prossimi Europei, l’Italia si è qualificata con tre giornate d’anticipo al prossimo Europeo e non era mai successo frutto di sette vittorie consecutive. Il nuovo progetto si preannuncia vincente, il Ct Mancini ha convinto tutti, ha subito ricompattato l’ambiente dopo le ultime delusioni ma soprattutto ha portato gioco e risultati. Adesso la squadra può giocare con tranquillità dopo la qualificazione ottenuta con largo anticipo. Azzurri in campo contro Liechtenstein, squadra nettamente inferiore, Mancini cerca risposte soprattutto dai calciatori che hanno giocato meno, previsto ampio turnover. In porta spazio a Sirigu, in difesa la sorpresa Di Lorenzo da una parte e Biraghi dall’altra, la coppia centrale formata da Mancini e Romagnoli, a centrocampo le geometria di Verratti accompagnato da Zaniolo e Cristante, attacco formato da Bernardeschi, Belotti e Grifo. La formazione risulta essere ancora un rebus e non sono da escludere altre novità.

Probabili formazioni Liechtenstein-Italia

Liechtenstein (4-5-1): B. Buchel; Rechtensteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Maier, Hasler, M. Buchel, Polverino, Weiser; Salanovic. Allenatore: Kolviosson.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Allenatore: Mancini.