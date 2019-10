Probabili formazioni Roma-Cagliari: Veretout da trequartista, conferma per Simeone

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI – Dopo il pareggio in Europa League contro il Wolfsberger, la Roma torna in campo. Ospite dei giallorossi all’Olimpico sarà il Cagliari. Sardi reduci dal pari interno contro il Verona e che cercano conferme in trasferta. Qualche problema per Fonseca, che deve rinunciare a Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Zappacosta, per quest’ultimo rottura del crociato e cinque-sei mesi di stop. Probabile forfait anche di Florenzi per una febbre che lo attanaglia. Al suo posto ci sarà Spinazzola. Dopo il turnover di coppa, tornano Kolarov e Dzeko dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.