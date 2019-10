Probabili formazioni Spal-Parma: sorpresa Paloschi, dubbio Cornelius-Inglese

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-PARMA – Sarà Spal-Parma ad aprire il settimo turno di Serie A, dopo che Brescia-Sassuolo è stata posticipata per la morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi. Le due squadre arrivano da momenti molto diversi. Ferraresi reduci da tre sconfitte, mentre gli emiliani hanno vinto le ultime due. La panchina di Semplici traballa e in caso di risultato negativo potrebbe saltare. Difesa confermata, centrocampo che ritrova Kurtic, in attacco potrebbe esserci la sorpresa Paloschi. D’Aversa ha il solo dubbio Inglese. L’attaccante, reduce da una tonsillite, potrebbe essere risparmiato inizialmente a vantaggio di Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-PARMA

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi (Floccari).

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius (Inglese), Gervinho.