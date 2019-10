Pronostici Champions League, le quote di Sisal Matchpoint: Napoli in discesa con il Genk, colpaccio Inter a 5

Nella seconda giornata di Champions League, spicca il big match tra Inter e Barcellona. Non è un gran momento per i Blaugrana, che in Liga stentano e al momento sono solo quarti, ma in casa non perdono una partita in Europa dal 2013. Non sarà facile dunque tornare con il bottino pieno dal Camp Nou, nemmeno per la capolista Inter che, infatti, ha la strada in salita secondo gli esperti di Sisal Matchpoint: favoritissimi i catalani, a 1.62, per il blitz nerazzurro si sale a 5.00 mentre il pareggio si gioca a 4.25. Difficile l’impresa degli uomini di Conte anche secondo gli scommettitori, il 90% si schiera con i padroni di casa. L’inizio zoppicante del Barca si deve anche all’assenza prolungata di Messi, che però potrebbe trovare spazio nella gara con l’Inter, probabilmente partendo dalla panchina. La Pulce potrebbe lasciare il segno nel match anche senza giocare dal primo minuto, l’opzione “entra e segna” è data a 2.75. Tra gli uomini di Conte, Lukaku è il principale indiziato a segnare, a 3.25 e il belga è anche protagonista nella sfida del gol con Suarez: comanda il blaugrana a 2.50, l’interista è a 5.40, la parità tra i due è l’opzione più probabile, a 1.90. Le due squadre si sono già incontrare nella scorsa stagione, sempre nella fase a gironi, e ad imporsi furono i catalani per 2 a 0, lo stesso risultato è proposto a 9.00.

Più semplice il compito del Napoli che, dopo la bella vittoria per 2 a 0 contro il Liverpool campione d’Europa, va in Belgio per la trasferta sul campo del Genk, fanalino di coda del gruppo E dopo la pesante sconfitta per 6-2 incassata all’esordio contro il Salisburgo. Le quote evidenziano una gara dall’esito prevedibile a favore degli azzurri, vincenti a 1.42, il successo dei padroni di casa vale 7 volte la posta, il pareggio è a 5.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 2. Il nuovo acquisto Llorente ha già conquistato il cuore dei tifosi partenopei, già a segno contro il Liverpool lo spagnolo potrebbe ancora finire sul tabellino dei marcatori: la sua rete vale 2.10, sale a 5.00 su colpo di testa. Con la vittoria sui Reds, il Napoli ha fatto un grande passo avanti verso il passaggio turno, dato a 1.12, alla stessa quota della qualificazione degli inglesi. La squadra di Ancelotti ha aumentato persino le chance di passare il turno da prima del girone: l’accoppiata in ordine Napoli – Liverpool nel Gruppo E vale 2.25, a 2.75 l’opzione che gli azzurri arrivino secondi con il Liverpool primo.