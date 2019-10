Pronostici Europa League, in campo Roma e Lazio: le quote di William Hill

Giovedì sera europeo per le squadre della capitale, impegnate nella fase a gironi di Europa League. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a schierare quote da campioni e giocate combinate da capogiro. Inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Serata importante per la Lazio, che attende allo stadio Olimpico il Rennes per quella che sarà una partita fondamentale per cercare di risalire la classifica del girone, che attualmente vede i biancocelesti in ultima posizione. Nel primo incontro tra i due club sembra che siano i capitolini a essere in vantaggio: per William Hill il loro successo vale 1.52. Ben più alta la quota associata alla vittoria degli avversari (6.00), che hanno per ora registrato ben cinque sconfitte nelle sei partite fuori casa nelle fasi a gironi del torneo, striscia negativa interrotta solo dalla più recente vittoria del novembre 2018. Il pareggio, che attualmente farebbe più gioco alla squadra francese, è in vetrina sulla lavagna di William Hill a 4.20. Interessante la combinazione in palio tra le Quote Maggiorate, che in caso di vittoria laziale con più di quattro goal varrebbe 8.00. Serata europea anche per la Roma ospite del Wolfsberger. Primo incontro anche per queste due formazioni, che avranno l’onore di inaugurare il primo match giocato in casa dagli austriaci nel corso di una competizione europea. I giallorossi hanno perso solo uno degli ultimi sette scontri fuori casa in Europa League e vengono da una bella vittoria per 4-0 contro il Basaksehir. 1.88 è la quota associata al segno 2, mentre si attesta più alto il moltiplicatore valido per il primo successo interno dei padroni di casa (3.90). Poco più basso il pareggio, fissato a 3.70.

Occhi puntati anche sui campi di Istanbul e Glasgow, dove andranno in scena Istanbul Basaksehir – Borussia M’gladbach e Celtic – CFR Cluj, interessanti per i gironi delle italiane. Il match che si giocherà nella città turca vede i padroni di casa partire sfavoriti rispetto agli avversari. La vittoria casalinga del Basaksehir moltiplicherebbe per poco più di tre (3.10) la somma giocata, mentre vale poco più di due la quota assegnata al successo tedesco (2.20); il pareggio è bancato a 3.50. Partita facile, almeno sulla carta, per il Celtic, che ospita l’undici romeno del CFR Cluj. Il segno 1 è avanti nei pronostici (1.55), mentre vale più di sei il capovolgimento di scenario a favore della squadra avversaria (6.50). Pareggio intermedio a 3.80.