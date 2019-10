Pronostici Europa League, i consigli di CalcioWeb: pioggia di gol nelle gare delle italiane

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE – L’Europa League è giunta alla seconda giornata della fase a gironi. Due le italiane impegnate. La Roma va in trasferta in Austria sul campo del Wolfsberger, la Lazio riceve all’Olimpico i francesi del Rennes. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE

AZ ALKMAAR-MANCHESTER UTD 1X – Nonostante arrivi dal pareggio contro l’Arsenal, il Manchester United non ha convinto in quest’avvio di stagione. Vittoria striminzita all’esordio in Europa League contro l’Astana, ancora nessuna vittoria in trasferta. Gli olandesi possono far bene in casa, dopo il pareggio sul difficile campo del Partizan.

CSKA MOSCA-ESPANYOL GOAL – Sfida che promette spettacolo tra due squadre che possono far bene in questa edizione. Entrambe deluse alla prima giornata: russi sconfitti 5-1 dai bulgari del Ludogorets, spagnoli reduci dal pareggio casalingo contro gli ungheresi del Ferencvaros.

FEYENOORD-PORTO GOAL – Olandesi sconfitti dai Rangers di Glasgow all'esordio, che vorranno far bene in casa. Il Porto ha vinto al do Dragao contro lo Young Boys, ma fuori casa non è la stessa squadra anche se spesso trova la via della rete.

WOLFSBERGER-ROMA OVER – Gli austriaci hanno impressionato all'esordio contro il Borussia Monchengladbach e vorranno ripetersi. La Roma arriva dalla vittoria di Lecce, ma imbottita di seconde linee e priva di alcuni uomini chiave potrebbe concedere qualcosa.

ARSENAL-STANDARD LIEGI 1 – I Gunners sono una macchina quasi perfetta in casa. I belgi hanno battuto agevolmente il Vitoria Guimaraes, ma faticano spesso nelle trasferte europee.

LAZIO-RENNES GOAL – I biancocelesti concedono sempre qualcosa in difesa, ma in casa sono una macchina da gol. I francesi faticano lontano dalla Francia, ma viste le premesse possono trovare la via della rete.

LE ALTRE PARTITE

FC Astana-Partizan 1X

Basaksehir-Monchengladbach OSPITE SEGNA GOL

Besiktas-Wolves GOAL

Braga-Slovan Bratislava OVER

Ferencvaros-Ludogorets X2

Oleksandriya-Gent X2

St. Etienne-Wolfsburg UNDER

Young Boys-Rangers GOAL

Celtic-CFR Cluj 1

Dudelange-Qarabag 1X

Guimaraes-Francoforte GOAL

Krasnodar-Getafe 1X

Lugano-Dyn. Kyiv X2

Malmo FF-FC Copenhagen 1

Rosenborg-PSV GOAL

Siviglia-APOEL OVER

Sporting-LASK Linz GOAL

Trabzonspor-Basilea X2