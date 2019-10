Pronostici Europa League, le quote di Sisal Matchpoint: riscatto per la Lazio, ancora favorita la Roma

La Lazio non ha iniziato con il piede giusto l’avventura in Europa League, perdendo 2-1 in casa del Cluj e si trova già a rincorrere le avversarie nel Gruppo E. Nel match in casa contro il Rennes quindi, i biancocelesti si giocano già una buona fetta della qualificazione ai sedicesimi e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, all’Olimpico ci sarà il riscatto della squadra di Inzaghi: la Lazio è nettamente favorita, a 1.48, per il successo dei francesi si arriva a 6.50, il pareggio vale 4.25. Anche gli scommettitori danno fiducia ai capitolini, l’85% ha puntato sui padroni di casa. Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 5 gol, si candida alla prima rete europea della stagione, proposta a 1.77, probabile anche la doppietta a 4.75. Nel Rennes milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mbaye Niang, ex Milan. L’attaccante senegalese, con 4 centri stagionali, è anche il miglior realizzatore di una squadra che non segna tantissimo, 9 gol in altrettante partite finora tra Ligue 1 ed Europa League: la rete francese alla Lazio è a 1.60, a firma di Niang a 3.50. Nonostante il passo falso della prima uscita, il passaggio turno dei biancocelesti non è in discussione ed è 1.30, davanti anche al Celtic, seconda favorita del Gruppo E a 1.95.

Seconda vittoria europea all’orizzonte per la Roma che va in Austria per il match contro il Wolfsberger, con cui condivide il primato del Girone J. Chi vince dunque, va in testa da solo e i favoriti sono i giallorossi, a 1.80, i padroni di casa sono 4.20, il segno X vale 3.90. La squadra di Fonseca dovrà stare attenta specie in difesa, in Austria infatti la compagine della Carinzia è una vera macchina da gol con 15 gol realizzati nelle ultime 4 gare interne. Considerando anche i 4 gol degli austriaci nella gara d’esordio in Europa League e una media di 2,50 gol segnati a partita, si prevede un match ricco di spettacolo con l’Over a 1.62. Nella Roma dovrebbe esordire il nuovo acquisto Kalinic, che finora ha avuto poco spazio giocando appena 30 minuti: la sua rete europea si gioca a 2.60. La Roma dovrebbe volare ai sedicesimi da prima del girone, la vittoria del Gruppo J dei giallorossi è infatti a 1.36.