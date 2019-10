Pronostici Italia-Grecia, azzurri favoriti secondo William Hill

Pausa dal campionato per dare spazio alle nazionali, impegnate nei gironi di qualificazione agli Europei in programma il prossimo anno. In campo anche i ragazzi di mister Mancini, pronti a incontrare la Grecia: i pronostici targati William Hill sono dalla parte degli azzurri. Il bookmaker, in gioco dal 1934, darà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback.

Dopo due vittorie consecutive nei primi match di questo girone di qualificazione, l’Italia si trova capolista del girone J a pieni punti. Per ora sembra filare tutto liscio per l’undici azzurro, che domani sera sarà impegnato allo Stadio Olimpico, dove ospiterà la Grecia. L’avversario non dovrebbe impensierire più di tanto la formazione italiana, visto l’andamento non proprio roseo degli ellenici, che ad oggi hanno raccolto tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite. Vantaggio evidente per la squadra di casa che, in caso di vittoria, moltiplicherebbe ogni euro puntato per 1.16, come conferma la vetrina di William Hill. Strada decisamente in salita per gli ospiti: se riuscissero a invertire la rotta segnata dai pronostici, la quota da prendere in considerazione sarebbe addirittura 17.00. Moltiplicatore alto anche per il pareggio (7.00). Tra i marcatori in maglia azzurra riflettori puntati su Ciro Immobile: una sua rete nei minuti di gioco regolamentari varrebbe 1.85.

Le altre partite del girone J, sempre in programma per sabato, comprendono Bosnia Erzegovina–Finlandia e Liechtenstein – Armenia. L’avversario più temibile per gli azzurri in questa fase di qualificazione è senza dubbio la Finlandia, unica formazione ad aver perso solo una partita (proprio quella contro l’Italia). Nel match di Zenica, la corazzata biancoceleste potrebbe rischiare di venire sopraffatta dai padroni di casa che, con la quota fissata a 2.10, risultano favoriti. Più alto il moltiplicatore associato ai finlandesi (3.80), che potrebbero essere salvati solo dal pareggio (3.10), risultato ancora utile in ottica punti. Decisamente meno equilibrato il match tra Liechtenstein e Armenia, con il team di casa ancora a secco di vittorie. La lavagna di William Hill parla abbastanza chiaro e assegna all’undici ospite i favori delle quote: 1.20 valido per il segno 1, che si scontra con il 13.00 associato alla vittoria del club casalingo. La X vola alta a 6.50.