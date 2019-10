Pronostici Serie B, il Benevento non si ferma: secondo i bookie sarà subito Serie A

PRONOSTICI SERIE B – Inizio di stagione veramente importante in casa Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi è la seria candidata alla vittoria finale del campionato cadetto, nell’ultimo match sono reduci dal successo in trasferta contro lo Spezia, primo posto in classifica con l’intenzione di non lasciarlo più. I sanniti, riporta Agipronews, oltre a essere primi con 15 punti (una media di 2,14 a gara) , hanno la migliore difesa del campionato (solo tre i gol subiti dai giallorossi) e per il momento non hanno ancora perso. Gli analisti della sigla Microgame, ad esempio, prevedono per il Benevento un possibile ritorno diretto in Serie A, la quota è fissata a 4,00. In pole per la vittoria finale c’è però l’Empoli, la quota per la squadra di Bucchi è infatti 3,50, si profila dunque un testa a testa avvincente per la vittoria finale.