Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb per la 7^ giornata: blitz per Entella, Benevento e Chievo

PRONOSTICI SERIE B – Si gioca la settima giornata di Serie B. Un turno che promette spettacolo nella serie cadetta. Si inizia con Perugia-Pisa venerdì, si prosegue sabato con sei match in programma, tra cui Spezia-Benevento e Pordenone-Empoli. Tre partite in calendario domenica, tra le quali Ascoli-Pescara e Salernitana-Frosinone. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

PERUGIA-PISA GOAL – Il Perugia non può permettersi un altro passo falso. Il Pisa ha dimostrato di essere squadra insidiosa anche fuori casa, segnando sempre fin qui.

– Il Perugia non può permettersi un altro passo falso. Il Pisa ha dimostrato di essere squadra insidiosa anche fuori casa, segnando sempre fin qui. COSENZA-VENEZIA 12 – I calabresi sono reduci da due pareggi, segno X anche per il Venezia nell’ultimo turno disputato. Puntiamo sull’inversione di tendenza.

– I calabresi sono reduci da due pareggi, segno X anche per il Venezia nell’ultimo turno disputato. Puntiamo sull’inversione di tendenza. CROTONE-ENTELLA X2 – Il Crotone è in ripresa. I calabresi hanno ottenuto due vittorie consecutive senza subire gol. Entella che dopo un ottimo avvio è in flessione. Puntiamo sugli ospiti.

– Il Crotone è in ripresa. I calabresi hanno ottenuto due vittorie consecutive senza subire gol. Entella che dopo un ottimo avvio è in flessione. Puntiamo sugli ospiti. LIVORNO-CHIEVO X2 – Storicamente il Picchi porta bene ai veronesi, che non hanno perso contro i labronici negli ultimi 11 incontri. Tentiamo la strada della continuità.

– Storicamente il Picchi porta bene ai veronesi, che non hanno perso contro i labronici negli ultimi 11 incontri. Tentiamo la strada della continuità. PORDENONE-EMPOLI 1X – Andare a vincere in Friuli non è facile. Anche l’Empoli potrebbe soffrire.

– Andare a vincere in Friuli non è facile. Anche l’Empoli potrebbe soffrire. SPEZIA-BENEVENTO 2 – Liguri in crisi, i sanniti sono reduci da due pareggi consecutivi e cercano i tre punti.

– Liguri in crisi, i sanniti sono reduci da due pareggi consecutivi e cercano i tre punti. TRAPANI-JUVE STABIA OSPITE SEGNA GOL – Siciliani che hanno ottenuto la prima vittoria in campionato a La Spezia, Juve Stabia a secco di gol da due gare.

– Siciliani che hanno ottenuto la prima vittoria in campionato a La Spezia, Juve Stabia a secco di gol da due gare. CREMONESE-CITTADELLA X – I lombardi hanno battuto l’Ascoli nell’ultimo turno, veneti che si stanno ben comportando ma non hanno ancora pareggiato. Si può giocare anche X2.

– I lombardi hanno battuto l’Ascoli nell’ultimo turno, veneti che si stanno ben comportando ma non hanno ancora pareggiato. Si può giocare anche X2. SALERNITANA-FROSINONE X2 – Campani che hanno ingranato con buone prestazioni nelle ultime gare. I ciociari hanno disperato bisogno di punti. Può uscire anche l’esito GOAL.

– Campani che hanno ingranato con buone prestazioni nelle ultime gare. I ciociari hanno disperato bisogno di punti. Può uscire anche l’esito GOAL. ASCOLI-PESCARA GOAL – Due squadre rimaste a secco di punti e gol nell’ultimo turno. Entrambe possono trovare la via della rete.

