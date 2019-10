Pronostici Serie C Girone C, 9^ giornata: i consigli di CalcioWeb, sorpresa Teramo?

Pronostici Serie C – I campionato di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non quello di Serie C che come al solito continua a regalare grande spettacolo ed emozioni. In particolar modo avvincente il Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale del campionato, nel match del sabato anticipo di fuoco al Granillo, si affrontano Reggina e Catanzaro in un match difficile da pronosticare per la forza delle due squadre. Domenica che però non è da meno, il Catania non dovrebbe avere problemi davanti al pubblico amico contro il Picerno, il Potenza non deve sottovalutare il Teramo, l’altro big match per le zone alte della classifica è quello tra Bari e Ternana, il Francavilla affronta in casa la Vibonese, trasferte per Avellino e Monopoli.

Pronostici Serie C Girone C