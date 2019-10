Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: turno bello e pieno di incognite, rischiano Torino e Atalanta

PRONOSTICI SERIE A – Il massimo campionato italiano inizia ad entrare nel vivo. Rinviata Brescia-Sassuolo, che si sarebbe dovuta giocare questa sera, tra sabato e domenica si scende in campo per il settimo turno. Occhi puntati chiaramente su prima e seconda, Inter e Juve, che si scontrano per un affascinante derby d’Italia. I consigli di CalcioWeb per gli amanti delle scommesse.

SPAL-PARMA 1 – Mettiamola così: la Spal ha bisogno di vincere e non lo fa da un po’ di tempo, il Parma viene invece da due successi consecutivi. La lancia pende a favore dei ferraresi.

VERONA-SAMPDORIA UNDER – Più in forma il Verona, senza dubbio, ma la Samp non può continuare a perdere all’infinito. Si prospetta una partita chiusa.

GENOA-MILAN GOL – Confidiamo nella voglia di entrambe di fare risultato e provare a segnare. Difficile sbilanciarsi, per tutte e due le squadre (anzi gli allenatori) la partita vale già tanto.

FIORENTINA-UDINESE 1 – La Fiorentina sta volando, si difende bene e punge in contropiede con quei due davanti che sono devastanti. Finalmente raccolti, coi risultati, i frutti di un buon gioco. Con l’Udinese possibile vittoria.

ATALANTA-LECCE OVER – L’Atalanta ha corso tanto martedì e ci ha fatto capire di essere imprevedibile, il Lecce viene da due vittorie di fila fuori casa. Possibili tanti gol.

BOLOGNA-LAZIO X – Ci siamo sbilanciati poco finora, lo facciamo adesso. Rischiamo l’X fisso.

ROMA-CAGLIARI 1 – Un Cagliari ostico in questo avvio, ma la Roma ha già fallito in casa contro l’Atalanta e, a parte quel passo falso, finora non ha mai steccato.

TORINO-NAPOLI 2 – Volendo essere cinici possiamo dire: non abbiamo messo 2 finora e lo mettiamo adesso. Ma non funziona così nei pronostici, quantomeno non sempre. Diciamo meglio che il Napoli ci ha insegnato a sorprenderci nei momenti meno belli. Il recente periodo è stato così così, come dimostra il pari di Genk, e per questo pensiamo gli azzurri possano fare bottino pieno. Anche perché il Torino è in difficoltà, in casa ha vinto col Milan ma grazie ad un super Belotti, e prima ancora aveva perso col Lecce.

INTER-JUVENTUS OVER – Facciamo gli amanti del calcio, dello spettacolo e dei gol. Sono giorni che diciamo come si tratti di un derby d’Italia vecchio stampo, sembra rivivere le emozioni delle vecchie sfide scudetto. In campo ci aspettiamo, dunque, sicuramente più spettacolo rispetto alle ultime sfide, anche per chi c’è in panchina. Proponiamo (e ci auguriamo) un bell’Over.