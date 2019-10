Pronostici Serie A, le quote di Sisal Matchpoint per le gare della 7^ giornata

Fari puntati a San Siro per la settima di Serie A, dove va in scena il Derby d’Italia Inter – Juventus numero 200 che, dopo diversi anni, vede la squadra di Conte affrontarlo da capolista e veramente in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine. Sarà la prima fuga dell’Inter che, vincendo, allungherebbe il distacco a + 5, oppure sarà

sorpasso Juve, al momento seconda a -2? I bookmaker di Sisal Matchpoint sono prudenti e prefigurano una gara molto equilibrata, le quote sono quasi alla pari con gli uomini di Conte leggermente favoriti a 2.70, i bianconeri indietro di un soffio a 2.75, mentre il pareggio si gioca a 3.25. Anche gli scommettitori non si sbilanciano ma danno una leggera preferenza alla Juventus: sulla vittoria bianconera a San Siro ha puntato il 41%, il 30% ha scelto invece i padroni di casa.

Il punto di forza di questa Inter è la solidità difensiva, Handanovic in queste prime 6 giornate ha incassato appena 2 reti. Non si può dire lo stesso per la retroguardia bianconera, che hagià subito 5 gol. L’Under 2,50 è probabile, a 1.67, la rete juventina vale 1.30. Accanto a Ronaldo, Sarri schiera ancora Higuain, tornato ad esprimersi ai livelli alti di qualche anno fa. Proprio il Pipita fu il protagonista della vittoria in rimonta della Juventus sull’Inter nel 2018, con il gol al 90esimo che valse lo scudetto. Probabile che Higuain si ripeta, il suo gol

nel match vale 3.00, su assist di Pjanic è a 16.00. Conte recupera Lukaku, assente nella prima sconfitta stagionale con il Barcellona, il belga farà coppia con Lautaro Martinez e il suo gol alla squadra che lo ha tanto corteggiato quest’estate è a 2,75, la rete in entrambi i tempi si gioca a 20.00. Da non perdere la sfida in attacco tra le stelle della Serie A, Lukaku Vs Ronaldo: nella scommessa 1X2 marcatori è avanti CR7, a 3.00, a 4.00 il nerazzurro mentre lo stesso numero di gol nella partita è un’opzione a 1.90.

Tra le altre gare, il Milan va a Genova contro i rossoblù ed è costretto a vincere per non peggiorare ancora una situazione già critica, ad appena 1 punto dalla zona retrocessione. I rossoneri sono favoriti, a 2.50, ma superare il Genoa non sarà una passeggiata, i padroni di casa inseguono infatti a poca distanza, a 2.90, mentre il pareggio è a 3.25. Napoli in discesa a Torino, gli azzurri comandano a 1.90, il successo dei granata vale 4.00. L’Atalanta vuole dimenticare la cocente delusione Champions, nel match casalingo con il Lecce la Dea conduce a un rasoterra 1.30, per il blitz dei pugliesi si sale a ben 10 volte la posta. Bene anche la Roma a Cagliari, i giallorossi sono avanti a 1.45 contro il 6.75 dei sardi, così come la Lazio a Bologna: la vittoria biancoceleste si gioca a 2.20, a 3.10 i padroni di casa.