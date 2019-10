Pronostici Serie C, le quote di Reggina-Catanzaro: splendida serata al Granillo, amaranto favoriti

C’è un anticipo di lusso nella nona giornata della Serie C. Sabato sera al Granillo va in scena il derby tra Reggina e Catanzaro, entrambe protagoniste di un ottimo avvio di campionato: granata e giallorossi occupano infatti il terzo e quarto posto in classifica e condividono il numero di punti fatti fino a ora, 16, solo tre in meno della capolista Ternana. In ballo quindi, non c’è solo la vittoria in un match sentitissimo, ma anche un bel balzo all’insù in classifica, soprattutto se la Ternana dovesse fallire il difficile impegno in trasferta con il Bari. I numeri di questa stagione sono dalla parte dei padroni di casa, che nel loro stadio hanno fatto en plein, 12 punti in quattro partite, mentre i giallorossi in trasferta hanno tentennato, perdendo in due occasioni. Una situazione che si traduce in un vantaggio della squadra allenata da Mimmo Toscano, favorita a 185 secondo gli analisti Stanleybet. Si sale a 3,30 per il pareggio, mentre vale 4,10 il blitz delle Aquile, come riferisce l’Agenzia Agipronews. Attenzione però, nell’ultimo precedente, giocato proprio al Granillo nello scorso febbraio, il Catanzaro vinse con un rocambolesco 3-4, risultato che ripetuto nella sfida di domani sera pagherebbe ben 110 volte la posta.