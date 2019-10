Qualificazioni Euro 2020 – Il resoconto, in 6 già dentro: spettacolo Belgio, miglior attacco e miglior difesa

Ucraina, Spagna, Polonia, Belgio, Russia, Italia. Sono loro, al momento, le privilegiate. Quelle che possono permettersi di giocare le restanti partite ‘sul velluto’. Tranquille, serene, beate, hanno già ottenuto il pass per Euro 2020. Qualche sorpresa e qualche conferma, in queste 6, e mancano ancora altre ‘big’. Come tuttavia già detto in altra pagina, e confermato da Mancini qualche giorno fa, non spicca una squadra in particolare. Tante squadre ben organizzate, ma tutte sullo stesso piano. Il gap dell’Italia con le altre non è enorme come negli anni scorsi.

E proprio l’Italia fa parte del gruppo delle 6 ‘tranquille’. Ha vinto ieri in Liechtenstein, ma la qualificazione l’aveva già ottenuto sabato a Roma contro la Grecia. Azzurri che si sono aggiunti a Belgio e Ucraina e raggiunti ieri da Spagna, Polonia e Russia. Inizia così a delinearsi il quadro delle partecipanti. Per quanto riguarda i freddi numeri, tralasciando la difficoltà di ogni girone, è il Belgio al momento a prendersi lo scettro di migliore. Punteggio pieno (come l’Italia), ma soprattutto miglior attacco e miglior difesa. 30 i palloni messi in rete, 1 solo quello finito alle spalle del portiere. In attesa della fine della fase di qualificazione, quindi, la scena se la prendono Mertens e compagni, con la speranza per loro di poter ripetere quanto di buono fatto in Russia lo scorso anno.