Quote Champions League, cosa cambia dopo l’ultima giornata

QUOTE CHAMPIONS LEAGUE – L’ultima giornata di Champions League ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della competizione, occasione sprecata per il Napoli che non è andato oltre il pareggio sul campo del Genk, sale dunque la quota per quanto riguarda la squadra vincitrice del gruppo. Sul tabellone Snai in testa c’è ora il Liverpool, a 1,65 dopo il pazzo successo contro il Salisburgo; il Napoli, riferisce Agipronews, segue a 2,40, mentre gli austriaci addirittura a 15,00. La quota sul passaggio del turno della squadra di Ancelotti rimane molto bassa, vista l’offerta a 1,12; il rischio maggiore rimane il Salisburgo a 3,50.

Ottima partita per l’Inter contro il Barcellona ma zero punti conquistati la qualificazione per i nerazzurri nonostante un solo punto in due partite disputate rimane ancora possibile. Nelle valutazioni dei bookmaker, riferisce Agipronews, i nerazzurri hanno ancora buone chance: la qualificazione secondo gli analisti Sisal Matchpoint è a 2,40, al momento in vantaggio il Borussia Dortmund (proposto a 1,40) che è però il prossimo avversario in una sfida da dentro o fuori.