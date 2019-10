Reggina, i motivi della scelta Mastour: una nuova scommessa da vincere con uno sguardo al futuro [VIDEO]

Si avvicina l’inizio della nuova giornata del campionato di Serie C, si gioca un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni in vista del proseguo della stagione. Una protagonista fino al momento è stata sicuramente la Reggina, la squadra di Toscano è l’unica imbattuta nel Girone C ed in generale una delle poche che non ha ancora perso in Italia. Le ambizioni del presidente Luca Gallo non sono un mistero, punta alla promozione in Serie B già da questa stagione e l’inizio è stato sicuramente incoraggiante. L’ultima sessione di calciomercato è stata da stropicciarsi gli occhi sono arrivati anche calciatori di categoria superiore ed altri che conoscono bene la Serie C, il tecnico Toscano è riuscito ad amalgamare un gruppo in grado di togliersi soddisfazioni.

Finita? Macchè. Nelle ultime ore la Reggina ha piazzato un nuovo colpo di calciomercato, è praticamente fatta per lo svincolato Mastour che nelle prossime ore firmerà un triennale con il club amaranto. Sono sorti dei dubbi sulla scelta del club amaranto di affidarsi all’ex Milan ma il motivo è spiegato. E’ vero che la Reggina può già contare su due calciatori fortissimi nello stesso ruolo (Bellomo e Rivas) ma la scelta di mettere sotto contratto Mastour rappresenta una scommessa. Le qualità del marocchino non sono infatti in discussione, a 16 anni era considerato come uno dei maggiori talenti in prospettiva e non può trattarsi di una casualità, è vero che poi si è un pò perso ma in Serie C può rivelarsi un autentico crack. Forse Mastour ha provato a bruciare un pò troppo le tappe ma adesso sta per arrivare l’ennesima chance. Quella che non si può veramente fallire. E la Reggina non ha nulla da perdere, solo la possibilità di ritrovarsi in casa un futuro campione…

I video di Mastour