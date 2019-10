Risultati Champions League, perde l’Atalanta: Real Madrid bloccato in casa, le classifiche aggiornate

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE – Si gioca la seconda giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Tante le sfide interessanti in programma. L’Atalanta cade a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, male anche il Real Madrid bloccato in casa dal Club Brugge. Super sfida Tottenham-Bayern Monaco, il Manchester City riceve la Dinamo Zagabria. Juventus che ospita il Bayer Leverkusen. Domani in campo le altre due italiane: il Napoli va in Belgio contro il Genk, l’Inter affronta il Barcellona al Camp Nou. Il programma completo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

martedì ore 18:55

Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

Real Madrid-Club Brugge 2-2

ore 21:00

Galatasaray-Psg

Juventus-Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

Manchester City-Dinamo Zagabria

Stella Rossa-Olympiakos

Tottenham-Bayern Monaco

mercoledì ore 18:55

Genk-Napoli

Slavia Praga-Borussia Dortmund

ore 21:00

Barcellona-Inter

Lilla-Chelsea

Liverpool-Salisburgo

RB Lipsia-Lione

Valencia-Ajax

Zenit-Benfica

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

PSG 3 BRUGGE 2 REAL MADRID 1 GALATASARAY 1

GIRONE B

BAYERN MONACO 3 TOTTENHAM 1 OLYMPIACOS 1 STELLA ROSSA 0

GIRONE C

DINAMO ZAGABRIA 3 MANCHESTER CITY 3 SHAKHTAR 3 ATALANTA 0

GIRONE D

LOKOMOTIV MOSCA 3 JUVENTUS 1 ATLETICO MADRID 1 LEVERKUSEN 0

GIRONE E

NAPOLI 3 SALISBURGO 3 GENK 0 LIVERPOOL 0

GIRONE F

BARCELLONA 1 BORUSSIA DORTMUND 1 INTER 1 SLAVIA PRAGA 1

GIRONE G

LIPSIA 3 ZENIT 1 LIONE 1 BENFICA 0

GIRONE H