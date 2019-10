Risultati Europa League, 2^ giornata: il programma completo e le classifiche aggiornate

Risultati Europa League – Si torna in campo per la seconda giornata di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. In campo due squadre italiane, la Roma e Lazio impegnate rispettivamente contro Wolfsberger e Rennes. Ma sono tante altre le partite di grande interesse, trasferta per il Manchester United che dovrà vedersela con l’AZ, promette spettacolo, gol ed emozioni la sfida tra Feyernoord e Porto, i Rangers impegnati sul campo dello Young Boys. L’Arsenal affronta in casa lo Standard Liege, il PSV in trasferta contro il Rosenborg, il Siviglia invece davanti al pubblico amico contro l’APOEL.

giovedì ore 16.50

FC Astana-Partizan

giovedì ore 18.55

Alkmaar-Manchester Utd

Basaksehir-Monchengladbach

Besiktas-Wolves

Braga-Slovan Bratislava

CSKA Mosca-Espanyol

Ferencvaros-Ludogorets

Feyenoord-FC Porto

Oleksandriya-Gent

St. Etienne-Wolfsburg

Wolfsberger AC-Roma

Young Boys-Rangers

giovedì ore 21

Arsenal-St. Liege

Celtic-CFR Cluj

Dudelange-Qarabag

Guimaraes-Francoforte

Krasnodar-Getafe

Lazio-Rennes

Lugano-Dyn. Kyiv

Malmo FF-FC Copenhagen

Rosenborg-PSV

Siviglia-APOEL

Sporting-LASK Linz

Trabzonspor-Basilea

GIRONE A

SIVIGLIA 3 DUDELANGE 3 APOEL 0 QARABAG 0

GIRONE B

DINAMO KIEV 3 COPENAGHEN 3 MALMO 0 LUGANO 0

GIRONE C

BASILEA 3 GETAFE 3 KRASNODAR 0 TRABZONSPOR 0

GIRONE D

PSV EINDHOVEN 3 LASK LINZ 3 SPORTING LISBONA 0 ROSENBORG 0

GIRONE E

CLUJ 3 CELTIC 1 RENNES 1 LAZIO 0

GIRONE F

ARSENAL 3 STANDARD LIEGI 3 EINTRACHT FRANCOFORTE 0 VITORIA GUIMARAES 0

GIRONE G

PORTO 3 RANGERS 3 YOUNG BOYS 0 FEYENOORD 0

GIRONE H

LUDOGORETS 3 ESPANYOL 1 FERENCVAROS 1 CSKA MOSCA 0

GIRONE I

GENT 3 WOLFSBURG 3 ST ETIENNE 0 OLEKSANDRIA 0

GIRONE J

WOLFSBERGER 3 ROMA 3 BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0 ISTANBUL BASAKSEHIR 0

GIRONE K

SLOVAN BRATISLAVA 3 BRAGA 3 WOLVERHAMPTON 0 BESIKTAS 0

GIRONE L