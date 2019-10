Risultati Serie C, 9^ giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, ospita il Ravenna. Molto più a Sud, grande attesa per il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro. Ma non è tutto. L’altra gara di cartello del raggruppamento meridionale, il giorno dopo, è quella tra Bari e Ternana. Nel girone B, tutte da seguire Reggio Audace-Triestina e Piacenza-Vicenza. Il programma completo.

GIRONE A

DOMENICA

ore 15:00

Carrarese-Pergolettese

Lecco-Pianese

Olbia-Pro Patria

ore 17:30

Alessandria-Como

Giana Erminio-Novara

Monza-AlbinoLeffe

Renate-Gozzano

Siena-Arezzo

LUNEDI’

ore 20:45

Pontedera-Pistoiese

CLASSIFICA

Monza 21 Alessandria 17 Renate 17 Pontedera 15 Novara 14 Carrarese 13 Robur Siena 13 Pro Patria 12 Como 12 Pro Vercelli 11 Pistoiese 10 Juventus U23 9 AlbinoLeffe 9 Pianese 8 Gozzano 8 Arezzo 8 Olbia 7 Lecco 6 Pergolettese 4 Giana Erminio 2

GIRONE B

SABATO

ore 20.45

Padova-Ravenna

DOMENICA

ore 15:00

AJ Fano-Rimini

Cesena-Sambenedettese

FeralpiSalò-Südtirol

Gubbio-Carpi

Reggio Audace-Triestina

Virtus Verona-Vis Pesaro

ore 17:30

ArzignanoChiampo-Modena

Fermana-Imolese

Piacenza-L.R. Vicenza

CLASSIFICA

Padova 19 L.R. Vicenza 18 Reggio Audace 16 Sudtirol 16 Sambenedettese 15 Piacenza 14 Carpi 14 Cesena 10 Ravenna 10 Triestina 10 Virtusvecomp Verona 10 Modena 9 Feralpisalò 9 Alma Juventus Fano 9 Vis Pesaro 8 Fermana 8 Gubbio 6 Rimini 6 Arzignano Valchiampo 4 Imolese 2

GIRONE C

SABATO

ore 20.45

Reggina-Catanzaro

DOMENICA

ore 15:00

Catania-Picerno

Potenza-Teramo

Rende-Cavese

Virtus Francavilla-Vibonese

ore 17:30

Bari-Ternana

Casertana-Sicula Leonzio

Paganese-Avellino

Rieti-Monopoli

Viterbese-Bisceglie

CLASSIFICA