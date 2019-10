Roma-Cagliari, furia giallorossa: Petrachi, Pallotta e Fonseca alzano la voce, Maran soddisfatto

“Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca Petrachi. “Oggi l’atteggiamento del direttore di gara e’ stato indisponente e ha creato problemi sin dai primi minuti. Diawara a inizio gara ha preso nettamente il pallone ma l’arbitro ha fischiato un fallo dal limite in favore del Cagliari. Il gol di Kalinic e’ piu’ che regolare. Ha rubato il tempo al loro difensore, che non va a terra per colpa del presunto contatto con il nostro attaccante. Il cagliaritano cade poi per il contatto con Olsen. Il calcio e’ un gioco maschio, non siamo a teatro”, ha concluso il ds della Roma.

Soddisfatto invece Maran: “avevamo preparato bene questa partita in settimana perche’ sapevamo che la Roma veniva da un buon momento di forma. Abbiamo giocato una bella gara ma la cosa che piu’ mi ha colpito e’ stata l’interpretazione data dai ragazzi alla partita, veramente buona. Infine Maran commenta l’annullamento della rete del 2-1 di Kalinic. “Ho visto il replay e la spinta di Kalinic su Pisacane mi sembra abbastanza netta. Pisacane ha preso una bella botta e solo negli spogliatoi ha cominciato a stare meglio. Io pero’ non vorrei che questo episodio togliesse merito alla mia squadra perche’ oggi abbiamo giocato un’ottima gara”.

“Non sono sicuro della partita che ho visto fare oggi all’arbitro. Incredibile ancora una volta”. Con questo tweet il patron della Roma, James Pallotta, “Sono stufo di queste cose che ci costano le partite. E’ già successo troppe volte quest’anno” .

Infine Fonseca: “Ho meritato l’espulsione, non ho dubbi su questo. Nel primo tempo il fallo di Diawara non c’era, mi chiedo perché non abbia consultato il VAR. Dopo il gol l’arbitro dice ad un giocatore del Cagliari che non c’è fallo, dopo l’intervento del VAR cambia idea. Fa cenno di no con la mano. Abbiamo fatto una bella partita, con molte occasioni e concedendo poco. Abbiamo dominato e creato molto, ma questo è il calcio, dobbiamo accettarlo”.