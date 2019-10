Roma-Cagliari, furia Rizzitelli: “lascio lo studio, mi denunciano” [VIDEO]

E’ andata in archivio la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Una partita che ha regalato emozioni è stata sicuramente quella tra Roma e Cagliari, 1-1 il risultato finale con i giallorossi che hanno perso una ghiotta occasione, vantaggio siglato da Joao Pedro su calcio di rigore poi l’autogol nel finale di Ceppitelli. Ma non sono mancati i momenti di grande nervosismo, in particolar modo i giallorossi furiosi per il gol annullato a Kalinic nel finale, nervi tesi non solo in campo, l’ex centravanti Rizzitelli, legatissimo ai colori della squadra della Capitale ha lasciato lo studio di Roma Tv per protesta. In basso ecco il video.