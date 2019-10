Roma, Fonseca: “Avremmo potuto fare 3 o 4 gol. Turnover? Non è possibile far giocare sempre gli stessi”

“Noi abbiamo controllato sempre la partita, ma abbiamo sbagliato nella finalizzazione, nella scelta dell’ultimo passaggio. Potevamo fare molti gol perché abbiamo avuto molte occasioni. Turn over? Non abbiamo altra scelta, è difficile in questo momento utilizzare tutti i giocatori che giovano normalmente. Molti sono stanchi e domenica prossima si gioca ancora”. Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Wolfsberger.

“Potevamo fare meglio, sfruttare meglio le occasioni. Sapevamo che ara una squadra aggressiva. Bisogna andare sempre con la testa giusta”, Così Bryan Cristante.