Roma, Fonseca in conferenza: indicazioni su formazione ed infortunati

“Ci aspettiamo una partita difficile, contro un avversario che ha vinto 4-0 all’esordio contro il Borussia. Sono molto aggressivi, forti e temibili in contropiede”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger. “Kolarov e Dzeko hanno giocato sempre e hanno bisogno di tirare il fiato, potrebbero riposare. Scenderemo in campo con l’ambizione di vincere, senza fare calcoli e pensare alle prossime gare. I giocatori che sono qui godono della mia massima fiducia”.

“Infortunio Mkhitaryan? Lamentava già un fastidio all’adduttore, con tutte queste gare ravvicinate era normale che potesse esserci un risentimento. Kalinic invece domani inizierà la partita, sta molto meglio. Zappacosta sta migliorando ma non può ancora sostenere una gara intera. Smalling? Si è già mostrato a un buon livello, ma può migliorare. La scelta della coppia difensiva la farò di partita in partita. Wolfsberger come l’Atalanta? E’ vero che sono molto fisici, ma sono diversi perché giocano in modo differente”.

Presente in conferenza anche il difensore Fazio. Queste le sue parole: “Vogliamo vincere l’Europa League, non la vogliamo snobbare, siamo una grande squadra ma dobbiamo pensare partita per partita. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, affrontando la competizione con rispetto e voglia di vincere. La squadra è più equilibrata, stiamo creando una identità ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Per questo sarà molto importante vincere domani”.