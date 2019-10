Roma, ridotta la squalifica per l’allenatore Fonseca [DETTAGLI]

Arrivano buone notizie in casa Roma in vista dei prossimi impegni di campionato, nel dettaglio la Corte d’Appello si è riunita nella giornata di oggi e ha accolto parzialmente il ricorso presentato della Roma per il tecnico Fonseca. La decisione è stata quella di ridurre da due ad una la giornata di squalifica, confermata invece l’ammenda di 20mila euro. La Corte Sportiva ha quindi applicato solo il principio dell’automatismo della squalifica senza aggravare la sanzione, Fonseca salterà solo la sfida contro la Sampdoria. E’ stato respinto invece il ricorso dell’Udinese contro la squalifica di Tudor.