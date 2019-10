Sabbione come Quagliarella: il gol da centrocampo è da antologia [VIDEO]

La rinascita del Bari. L’ultima giornata del campionato di Serie C ha portato importanti indicazioni, i biancorossi si rilanciano in classifica dopo un avvio da dimenticare, netto successo davanti al pubblico amico contro la Cavese grazie alle reti messe a segno da Di Cesare, Antenucci, Costa e… Sabbione per un 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di una rete davvero incredibile da centrocampo che ha sorpreso il portiere avversario, una prodezza che in poco tempo ha fatto il giro del web. Un tiro ‘alla Quagliarella‘ o ‘alla Mascara‘ che ha fatto impazzire il pubblico presente allo stadio, la cura Vivarini comincia a dare i suoi frutti. In basso ecco il video con la prodezza di Sabbione.