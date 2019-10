Il Sassuolo è un passo avanti: ecco come il club neroverde scopre i nuovi talenti

Il Sassuolo è concentrato sul campionato, il club neroverde si candida ad essere protagonista nel presente ed anche soprattutto per il futuro, il presidente Squinzi ha lasciato una buona eredità e si è sempre circondato di gente preparata ed in grado di fare la differenza. Tra allenatore e calciatori ha scoperto sempre talenti che si sono imposti poi a livelli ben più importanti e sarà così anche per il futuro. Il club utilizzerà infatti il machine learning e gli algoritmi di intelligenza artificiale per supportare lo scouting ed individuare dei talenti da inserire nel tempo in prima squadra. Si tratta del nuovo metodo all’avanguardia utilizzato dal Sassuolo, come si legge in un comunicato, della start up italiana Wallabies con cui ha firmato un accordo di collaborazione per la stagione 2019-20. Grazie agli algoritmi sviluppati da Wallabies, il club neroverde potrà monitorare in maniera scientifica le performance dei calciatori. Il Sassuolo si conferma ancora una volta un passo avanti…