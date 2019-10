Scontri Cagliari-Pogon Szczecin, i tifosi polacchi patteggiano e vengono rimessi in libertà

Attimi di tensione nella serata di ieri a Cagliari in occasione dell’amichevole tra i sardi e il Pogon Szczecin. Scontri tra le due tifoserie, arrestati sei tifosi polacchi. Questi ultimi però oggi hanno patteggiato e sono stati rimessi in libertà.

Cagliari, tensione tra tifosi prima dell’amichevole contro il Pogon [DETTAGLI]

Gli ultras hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura e si sono presentati questa mattina in tribunale per essere giudicati con il rito direttissimo. Hanno poi scelto la strada del patteggiamento e sono stati scarcerati senza ulteriori misure cautelari. Proseguono le indagini degli specialisti della Digos per identificare le altre persone coinvolte nella rissa scoppiata nel quartiere della Marina, degenerata in una vera e propria guerriglia urbana. Tra questi ci sono anche alcuni supporter del Cagliari, tre dei quali denunciati, che hanno agito a volto coperto, brandendo bottiglie, spranghe e cinture, innescando così la reazione della tifoseria avversaria.