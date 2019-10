Sebastiano Esposito, il sostituto di Sanchez è in casa: tutto sul gioiellino che ha convinto Conte [VIDEO]

L’Inter può già contare su un attacco quasi ridotto all’asso, nelle ultime ore il tecnico Antonio Conte ha dovuto fare i conti con un infortunio pesantissimo, quello di Alexis Sanchez, il calciatore si è infortunato nel match del Cile contro la Colombia, dopo un consulto lo staff medico nerazzurro si è deciso per l’operazione e tempi di recupero previsti in circa tre mesi. Si tratta un’assenza pesantissima per il tecnico dell’Inter, Sanchez aveva dimostrato nelle ultime partite di essere una pedina preziosa, stava ritrovando la migliore forma fisica e si trattava di un calciatore in grado di cambiare passo. L’infortunio del cileno adesso limita ancora di più le rotazioni per Conte, la coppia titolare sarà quella formata da Lukaku e Martinez con due alternative, Politano (comunque adattato nel ruolo di seconda punta) e… Sebastiano Esposito.

Chi è Sebastiano Esposito, il giovane talento dell’Inter

Antonio Conte ha chiesto ad Antonio Esposito di non partire per il Mondiale Under 17 dell’Italia, può rappresentare un’arma importante per i nerazzurri in vista delle prossime partite, un sogno per il calciatore che è considerato come uno dei migliori talenti in prospettiva ma che deve dimostrare di essere già pronto per una grande come l’Inter, l’occasione è di quelle grosse. Si tratta di un calciatore classe 1992 che gioca nel ruolo di prima punta, è alto infatti 1,86 m ma può essere impiegato anche come seconda punta e quindi anche al fianco di Lukaku o dello stesso Martinez. Dopo le giovanili al Brescia è stato subito notato dall’Inter che l’ha portato in nerazzurro, si è messo subito in grande mostra. E’ entrato a far parte quindi della prima squadra, adesso con l’obiettivo di essere un grande protagonista. Un sogno che si avvera per Esposito, arriva l’occasione della vita.

