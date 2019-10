Serbi e albanesi quasi a contatto, sospeso il test tra Brescia e Vojvodina

Test amichevole a Orzinuovi tra Brescia e Vojvodina che non è riuscito ad arrivare al fischio finale. Il match è stato infatti sospeso al 7′ della ripresa sul risultati di 2-1 per le Rondinelle (reti di Donnarumma e Bisoli).

Motivo? I tifosi della squadra serba, una ventina, hanno effettuato un’invasione di campo, attraversandolo, per andare incontro a un gruppetto di poche persone che sventolava bandiere albanesi. Uno sventolio ritenuto dai serbi una provocazione sulla questione del Kosovo. Le reti divisorie hanno evitato il peggio e all’intervento delle forze dell’ordine, Carabinieri e Digos, il gruppetto di provocatori si è dileguato. Al momento non è stato preso nessun provvedimento nei confronti di alcuno. Già durante il primo tempo la partita era stata sospesa per un quarto d’ora dopo l’espulsione del tecnico del Vojvodina Lalatovic che aveva portato i suoi giocatori negli spogliatoi, salvo poi rientrare in campo dopo l’intervento del presidente della squadra serba.