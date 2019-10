Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata: disastro Calhanoglu, errore decisivo di Correa

FLOP 11 SERIE A – E’ andata in archivio la 7^ giornata del campionato di Serie A,un turno molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo della Spal che si è aggiudicato tre punti nel match salvezza contro il Parma, altra pesante sconfitta per la Sampdoria contro il Verona, 2-0 il risultato finale, nell’anticipo serale blitz del Milan sul campo del Genoa. Nel lunch match della domenica successo con il minimo sforzo per la Fiorentina contro l’Udinese, gol e spettacolo tra Bologna e Lazio, pareggio della Roma con il Cagliari, continua il momento magico dell’Atalanta che ha superato anche il Lecce, finisce a reti involata tra Torino e Napoli, nel posticipo blitz della Juventus contro l’Inter.

Sono stati diversi i calciatori al di sotto delle aspettative e che hanno disputato una partita da dimenticare. In porta l’estremo difensore del Genoa Radu che non ha dato sicurezza al reparto e non è sembrato irresistibile in occasione della rete di Theo Hernandez, in difesa l’altro rossoblu Biraschi che ha lasciato in inferiorità numerica la sua squadra, nella Roma male Mancini autore del rigore poi realizzato da Joao Pedro, da dimenticare anche la prestazione di Calabria che è stato espulso e Ceppitelli con l’autogol per il pareggio della Roma. Nonostante la vittoria della Juventus non ha convinto Bernardeschi, male Vieira nella Samp, ormai Calhanoglu è sempre più un flop, mai in partita sbaglia praticamente tutto. In attacco non si fanno vedere mai Insigne e Piatek, sbaglia il rigore della vittoria Correa. Tra gli allenatori ci aspettavamo qualcosa in più dal Napoli di Ancelotti, la squadra contro le medie-piccole trova troppe difficoltà ed i punti persi nelle ultime settimane possono rivelarsi pesantissimi per la corsa scudetto.

4-3-3: Radu; Biraschi, Mancini, Calabria, Ceppitelli; Bernardeschi, Vieira, Calhanoglu, Correa, Insigne, Piatek. All. Ancelotti.