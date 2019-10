Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb della 9^ giornata: deludono Brozovic e Mertens, de Ligt habitué

FLOP 11 SERIE A – Un weekend ricco di emozioni e sorprese quello della Serie A. La nona giornata ha visto gli stop di Juventus. Inter e Napoli ed un nuovo exploit dell’Atalanta. Niente da fare per il Milan, che continua nella sua stagione nera. Bene le romane. Tante sorprese anche in coda. Vittorie fondamentali per Sassuolo e Genoa. Ancora male la Sampdoria. Andiamo a vedere nel dettaglio i peggiori calciatori di giornata nella consueta FLOP 11 di CalcioWeb.

Per quanto riguarda il portiere la scelta ricade su Musso. Sia ben chiaro non per demeriti suoi, anzi. Il portiere argentino dell’Udinese è risultato uno dei migliori in campo grazie alle sue splendide parate, ma la difesa friulana è stata imbarazzante, facendo raccogliere in fondo al sacco al povero Musso ben 7 palloni. In difesa non poteva mancare Ranieri della Fiorentina. Il giovane centrale viola si è fatto espellere contro la Lazio. Sta diventando un habitué della nostra FLOP 11 de Ligt. L’olandese ha commesso l’ennesima ingenuità. Disastrosi i difensori dell’Udinese, a tal punto che avremmo potuto fare un intero reparto solo con i friulani. Per evitare questo, abbiamo scelto solo Opoku, che con la sua espulsione ha dato campo libero all’Atalanta.

Centrocampo a 4. Brozovic inaugura il reparto. Il croato ha commesso due errori decisivi sui gol del Parma. Prosegue il momento altalenante di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio alterna buone prestazioni a partite deludenti come quella di ieri. Per la prima volta da inizio stagione bocciato anche Elmas. Il giovane macedone, dopo le ottime prime impressioni, è apparso fuori dal gioco contro la Spal. Ennesima prestazione deludente da parte della mediana del Milan. Su tutti, non ha convinto Kessié. Menzione anche per Bernardeschi. Lo juventino ha sbagliato diversi gol contro il Lecce.

Tridente d’attacco aperto da Mertens. Troppo brutta per essere vera la prestazione del belga del Napoli. Male anche Balotelli contro il Genoa. SuperMario è apparso svogliato e fuori dal gioco. Completa il reparto Di Carmine. L’attaccante del Verona, bomber in Serie B, sta trovando difficoltà a segnare in Serie A. Diverse occasione mancate anche contro il Sassuolo.

Questa la FLOP 11 di CalcioWeb.

(3-4-3): Musso; Ranieri, de Ligt, Opoku; Brozovic, Elmas, Kessié, Milinkovic-Savic; Mertens, Balotelli, Di Carmine.