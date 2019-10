Serie A, le partite dell’ 8^ giornata su Sky e DAZN: ecco il palinsesto completo

SERIE A SU SKY O DAZN – La Serie A torna in campo dopo la sosta. Si gioca l’ottava giornata. La Juventus sfida il Bologna, il Napoli riceve il Verona. Il Milan riparte da Pioli contro il Lecce, l’Inter vuole rialzare subito la testa dopo il ko contro la Juventus e sfida il Sassuolo a Reggio Emilia. Come lo scorso anno sono Sky e DAZN a dividersi le partite di ogni turno (7 a Sky, 3 a DAZN). Questo il programma completo della giornata per non perdersi nemmeno una partita di Serie A.

SABATO

ore 15

Lazio-Atalanta SKY

ore 18

Napoli-Verona SKY

ore 20.45

Juventus-Bologna DAZN

DOMENICA

ore 12.30

Sassuolo-Inter DAZN

ore 15

Cagliari-Spal DAZN

Sampdoria-Roma SKY

Udinese-Torino SKY

ore 18

Parma-Genoa SKY

ore 20.45

Milan-Lecce SKY

LUNEDI’

ore 20,45

Brescia-Fiorentina SKY