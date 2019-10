La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A TIM. Il premio MVP di settembre, per il calcolo del quale sono stati considerati anche i primi due turni di agosto, è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Franck Ribery. La classifica finale è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 7 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: vince o comunque conclude positivamente l’86% degli 1vs1 puri; contribuisce ad accelerare la manovra e le ripartenze grazie ad un indice di aggressività offensiva del 94%; è tra i primi anche nella speciale classifica dei giocatori che optano per la scelta di gioco ottimale, raggiungendo un indice del 95%; è il destinatario ideale per i compagni che devono effettuare lanci o passaggi, avendo una efficacia nei movimenti e nello smarcamento del 94%; dal punto di vista atletico l’aspetto predominante riguarda le accelerazioni, dove ha un’efficienza media del 95%.

“Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un Campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle parti-te della Serie A TIM. E’ un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. Il fuoriclasse francese sarà premiato domenica 6 ottobre, prima della partita allo stadio ‘Artemio Franchi’ contro l’Udinese, direttamente da Mr. Joe Barone, membro del Cda del Club viola.