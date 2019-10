Serie A, le ultime dai campi: tante assenze per le Nazionali, successo in amichevole del Verona

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano si preparano in vista dell’8^ giornata con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Si preannuncia un turno scoppiettante per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Ecco tutte le ultime dai campi.

NAPOLI – Il Napoli ha dovuto rinunciare ai calciatori impegnati in Nazionale in vista della gara casalinga di sabato 19 contro il Verona (ore 18). Possesso palla, esercitazioni individuali 1 contro 1 e partita con l’ausilio delle sponde, nel programma di lavoro.

BOLOGNA – La squadra ha sostenuto un lavoro atletico, per poi dedicarsi alle prove tattiche, con Jerdy Schouten nuovamente in gruppo, domani partita amichevole gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana.

UDINESE – Differenziato in campo per Becao, sulla via del recupero dopo il risentimento muscolare della scorsa settimana.

PARMA – Lavoro differenziato per Matteo Darmian e Vincent Laurini. Assenti Andreas Cornelius, Kastriot Dermaku, Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali.

JUVENTUS – Atletica e lavoro sul campo per i bianconeri, diversi assenti per le Nazionali.

SAMPDORIA – In vista dell’arrivo di Ranieri, è stato Palombo a guidare l’allenamento. Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto assenti. In permesso Gastón Ramírez, mentre Karol Linetty ha lavorato tra piscina e palestra.

LAZIO – Buone notizie per Jony, l’esterno biancoceleste ha infatti partecipato a tutta la seduta dopo che era stato bloccato da un forte attacco influenzale. Assente Correa, fresco di rinnovo sino al 2024, mentre Caicedo ha svolto per tutta l’intera seduta un lavoro differenziato.

VERONA – La squadra di Ivan Juric ha disputato un’amichevole a Vigasio nella quale ha battuto 4-0 l’NK Bravo, squadra ai vertici della massima serie slovena. In gol Tutino (doppietta), tris di Verre, chiude Stepinski.