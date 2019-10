Serie A, le ultime dai campi: tanti assenti in casa Samp, defezioni anche per Parma e Udinese

Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre del massimo campionato italiano lavorano in vista dell’ottava giornata, un turno che promette grande spettacolo ed indicazioni in vista del proseguo della stagione, ecco le ultime dai campi.

SAMPDORIA – In attesa di conoscere il nuovo allenatore la Sampdoria ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, sul fronte dei singoli Morten Thorsby è ritornato a lavorare in gruppo al pari del rientrante Gaston Ramirez, mentre Gonzalo Maroni ha proseguito nella sua tabella di recupero agonistico sul campo, in parte in solitaria e in parte con la squadra. Karol Linetty è stato sottoposto a terapie e fisioterapia da parte dello staff medico-riabilitativo. Assenti i nazionali Bereszynski, Chabot, Colley, Ekdal e Jankto, hanno completato la rosa 5 aggregati dalla Primavera: Avogadri, Bahlouli, Canovi, Maggioni e Sabattini.

PARMA – Per gli uomini di D’Aversa lavori di core stability seguiti da forza e cambi di direzione. Bruno Alves e Gervinho si sono allenati regolarmente, lavoro differenziato per Matteo Darmian e Vincent Laurini. Assenti Andreas Cornelius, Kastriot Dermaku, Riccardo Gagliolo, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali.

UDINESE – Assenti i 9 giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il tecnico bianconero Tudor ha fatto lavorare i suoi curando la parte atletica e quella tecnico-tattica. Ha continuato nel suo lavoro individuale Rodrigo Becao mentre Kevin Lasagna ha svolto un lavoro personalizzato programmato.