Serie C, al Catania non basta un super attacco: i numeri che premiano Potenza, Monza e Renate

Quante volte nel calcio si è sentito dire: “la miglior difesa è l’attacco”. Il Catania probabilmente avrà preso alla lettera questa affermazione e ne avrà fatto il suo stile di gioco: 18 gol realizzati dopo 9 partite rendono i rossoblu il miglior attacco della Serie C in compagnia di Monza, Padova e Paganese ma, al contrario di lombardi e veneti, al momento questo dato non ha portato risultati positivi in termini di classifica. L’ottavo posto non è certamente l’obiettivo che la società siciliana aveva prefissato in estate, evidentemente c’è un problema di fondo che va risolto. Facendo un rapido confronto si nota chiaramente che a fare la differenza è la difesa: nel Girone A infatti dominano i biancorossi di Berlusconi e il Renate (rispettivamente con 4 e 2 reti subite), mentre nel Girone C ha produtto i frutti ben sperati il reparto arretrato del Potenza (solo 2 marcature incassate). Anche nel Girone B si nota che la miglior difesa, in questo caso quella del Padova (5 gol presi), comanda nettamente la graduatoria. Insomma, nella terza categoria nazionale non basta avere un super attacco. Per tornare a viaggiare e poter competere con le altri grandi, il Catania dovrà risolvere al più presto i difetti della propria retroguardia perchè 14 reti subite sono davvero troppe.