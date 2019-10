Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 6^ giornata: qualcuno fermi Gomez, Castrovilli e Ribery scatenati

La Serie A inizia ad entrare nel vivo, con il posticipo di ieri si è conclusa anche la sesta giornata del massimo campionato italiano. Turno pieno di gol e spettacolo, con diversi calciatori che come ogni settimana si sono distinti per giocate e prestazioni importanti. CalcioWeb ha scelto, dunque, la TOP 11. Andiamola ad analizzare.

Nonostante una grande prestazione, ed una numerosissima serie di parate, nulla ha potuto Berisha contro la Juve. Specie nel secondo tempo, sfida aperta tra i calciatori bianconeri e il portiere spallino, che ha evitato di rendere il passivo dei suoi più pesante. Come sempre difensori goleador, decisivi però non solo per le loro marcature: Gosens, Manolas e Radu. L’atalantino ed il laziale entrano nel tabellino della gara nei poker delle loro squadre rispettivamente contro Sassuolo e Genoa, il greco del Napoli segna invece la rete del 2-0 contro il Brescia. A centrocampo, tre calciatori fenomenali ed uno che probabilmente lo diventerà. Gomez ridicolizza da solo tutto il Sassuolo, chiedere a Chiriches. Pjanic ormai sa fare solo gol belli, ma non solo. Castrovilli e Ribery si ‘divertono’ a San Siro. Sono loro, insieme a Chiesa, i protagonisti della vittoria della Fiorentina in casa del Milan. Davanti, ne mettiamo due del Parma: Kulusevski e Inglese; il primo è il migliore del match del Tardini con un gol e un assist, il secondo entra e decide il match con una zampata da bomber vero. Immobile ha segnato solo il gol del 4-0 contro la Spal, ma è risultato decisivo per la vittoria della Lazio anche alla luce di una settimana un po’ agitata. L’allenatore è Montella. Tanti sono i demeriti del Milan, sicuramente, ma non per questo bisogna sminuire i meriti di una bella Fiorentina. Il tecnico viola mette bene in campo i suoi, dimostrando che i risultati delle prime giornate non rispecchiano le prestazioni. Ma il giusto premio è appunto la seconda vittoria consecutiva.

Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della sesta giornata di Serie A.

(3-4-3): Berisha; Gosens, Manolas, Radu; Gomez, Pjanic, Castrovilli, Ribery; Kulusevski, Inglese, Immobile.