Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata: Paquetà ed Higuain ingressi d’oro, Milenkovic giganteggia

Prosegue la rubrica di CalcioWeb sulla TOP 11 di Serie A. Anche questa settimana, la nostra redazione ha scelto i migliori calciatori di giornata che si sono distinti per gol, prestazioni importanti o giocate decisive. Il settimo turno è andato in archivio con il big match di ieri sera di San Siro che ha visto la Juve vincere nel finale: Higuain, ancora una volta (come due anni fa), il mattatore.

In porta la copertina è di Olsen. L’estremo difensore del Cagliari è destinato a farsi odiare dai tifosi della Roma. Dopo le ‘cappellate’ dello scorso anno in giallorosso, ha deciso adesso – nel suo vecchio stadio – di parare la qualunque. La classica grande prestazione dell’ex. In difesa, come sempre, apprezziamo chi è risultato decisivo con un gol oltre che con una buona prestazione. Gosens ‘avvantaggiato’ dalla posizione più avanzata, gioca sulla fascia e fornisce un gol ed un assist. Milenkovic giganteggia nella difesa viola contro l’Udinese e si toglie pure la soddisfazione della gioia personale, determinante nel risultato finale. Theo Hernandez ha il merito di riaprire, con furbizia, forza e velocità, il match di Marassi in favore del Milan.

Stesso discorso per Paquetà. Ingresso vitale del brasiliano insieme a quello di Leao, il Milan cambia faccia. Chi invece non cambia mai, ma si conferma, è il Papu Gomez. Devastante davanti, con Zapata non ce n’è per nessuno. Ottimo l’avvio anche per Miguel Veloso, ‘insolitamente’ già a tre reti. Seppur con un tiro leggermente deviato, mette il timbro anche sul match contro la Samp. L’ultimo in mediana è Krejci, che entra nel tabellino dei marcatori del match tra Bologna e Lazio.

Davanti, l’unico a siglare una doppietta è Ciro Immobile. Sembra tornato devastante il bomber biancoceleste, attualmente in vetta alla classifica marcatori. Higuain e Petagna, gol d’oro. Niente da dire sul Pipita, segna e decide la partita, alla faccia di chi diceva non fosse decisivo. Petagna ‘salva’ la Spal e Semplici. L’unico gol del match è il suo e sono già tre punti pesantissimi per i ferraresi nello scontro diretto contro il Parma. L’allenatore non può che essere Maurizio Sarri. Con la sua Juve vince meritatamente a San Siro dominando per larghi tratti del match e battendo una squadra che le aveva vinte finora tutte.

Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata.

(3-4-3): Olsen; Gosens, Milenkovic, Theo Hernandez; Gomez, Veloso, Paquetà, Krejci, Higuain, Immobile, Higuain, Petagna. All. Sarri.